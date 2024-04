Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 22,86 USD.

Die Palantir-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,86 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 22,57 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,96 USD. Zuletzt wurden via New York 1.762.200 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 16,87 Prozent niedriger. Am 05.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.02.2024 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 608,35 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 508,62 USD umsetzen können.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,330 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

