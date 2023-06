Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Palantir 13,88 EUR

Die Palantir-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 14,40 USD abwärts. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,20 USD nach. Bei 14,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.816.824 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,00 USD. Mit einem Zuwachs von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit Abgaben von 58,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.05.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 525,19 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 446,36 USD erwirtschaftet worden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,211 USD je Aktie aus.

