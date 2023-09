Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 14,91 USD.

Die Palantir-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 14,91 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 14,88 USD. Bei 15,16 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.254.931 Palantir-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,24 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 26,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 5,93 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 07.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473,01 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,227 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen