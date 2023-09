Palantir Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Palantir

Palantir im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 8,2 Prozent auf 14,98 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 8,2 Prozent auf 14,98 USD. Die Palantir-Aktie sank bis auf 14,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,71 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.267 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,19 USD) erklomm das Papier am 02.08.2023. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 25,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 60,45 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 533,32 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 473,01 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,227 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen