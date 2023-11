Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 14,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:17 Uhr 0,9 Prozent auf 14,05 EUR. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 14,09 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 14,05 EUR. Bisher wurden heute 8.979 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 60,20 Prozent wieder erreichen.

Palantir gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,32 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,01 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 02.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,228 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

