Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 16,45 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 16,45 USD zu. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,30 USD. Bisher wurden via New York 1.239.828 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 32,77 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 7,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Palantir hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 558,16 USD, während im Vorjahreszeitraum 477,88 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Palantir am 05.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.02.2025.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,246 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen

Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche

Aufholpotenzial: Diese zwei Tech-Aktien könnten vom nächsten Bullenmarkt profitieren