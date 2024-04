Palantir Aktie News: Palantir am Dienstagnachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 22,04 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 22,04 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 21,72 USD. Bei 22,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 2.168.407 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,77 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 66,97 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palantir gewährte am 05.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,35 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 508,62 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,330 USD in den Büchern stehen haben wird.

