Palantir Aktie News: Palantir verliert am Vormittag

Die Palantir-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 10,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,13 EUR aus. Bei 10,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.817 Palantir-Aktien.

Am 18.09.2021 markierte das Papier bei 24,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 59,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (8,42 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Palantir gewährte am 17.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 432,87 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 322,09 USD erwirtschaftet worden.

Am 09.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 09.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,258 USD je Palantir-Aktie.

