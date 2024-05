Palantir Aktie News: Palantir reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 22,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 22,33 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 22,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,60 USD. Zuletzt wurden via New York 821.916 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 7,28 USD. Mit einem Kursverlust von 67,39 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.02.2024 hat Palantir die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 608,35 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 508,62 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,330 USD je Palantir-Aktie belaufen.

