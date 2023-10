Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 16,12 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 16,12 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 16,43 USD. Bei 16,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 854.425 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,24 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,57 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (5,93 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 171,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 533,32 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 473,01 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,228 USD je Aktie belaufen.

