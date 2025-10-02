Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 183,54 USD.

Die Palantir-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 183,54 USD abwärts. Die Palantir-Aktie sank bis auf 182,96 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,58 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.023.164 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 3,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,15 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,31 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Palantir-Aktie im Fokus: KI für Boeings Rüstungs- und Raumfahrtfabriken