Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 14,90 EUR.

Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:04 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 14,90 EUR. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 14,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,40 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 105.760 Palantir-Aktien.

Bei 18,48 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 19,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,47 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 533,32 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 473,01 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,228 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

