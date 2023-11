Palantir Aktie News: Palantir schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 14,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:22 Uhr sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 14,65 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 14,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,40 EUR. Zuletzt wechselten 26.544 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 61,84 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 07.08.2023. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 533,32 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 473,01 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,228 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Ausblick: Palantir legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison