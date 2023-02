Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Palantir 7,99 EUR

-2,42% Charts

News

Analysen

Die Palantir-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 7,97 EUR. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 7,97 EUR ein. Mit einem Wert von 7,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 501 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,60 EUR am 27.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 42,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 477,88 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,15 USD erwirtschaftet worden waren, um 21,86 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 13.02.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 14.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,046 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Palantir kann Erlöse deutlich steigern - Palantir-Aktie an der NYSE in Rot

Ausblick: Palantir gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com