Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag gesucht

Palantir im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 88,19 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 88,19 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 90,45 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 88,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.245.328 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 125,40 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,33 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 76,95 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir ließ sich am 03.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 827,52 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,540 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie im Blick: Wieso bei Palantir in nächster Zeit kein Aktiensplit anstehen dürfte

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Verluste

Börse New York in Grün: So performt der NASDAQ 100 am Freitagmittag