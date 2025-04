Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 84,94 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 84,94 USD. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 81,02 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.969.346 Palantir-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 125,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,63 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,07 Prozent.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir ließ sich am 03.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 827,52 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 608,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,543 USD je Palantir-Aktie.

