Palantir Aktie News: Palantir verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 23,41 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,8 Prozent auf 23,41 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 23,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,48 USD. Bisher wurden via New York 1.623.729 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,47 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 221,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.02.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 608,35 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 508,62 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2024 veröffentlicht. Am 12.05.2025 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,330 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

