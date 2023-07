Palantir Aktie News: Palantir am Mittag in Grün

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 14,27 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 14,27 EUR. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 14,35 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,15 EUR. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 52.847 Aktien.

Am 07.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,59 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 155,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.05.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 525,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 446,36 USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,252 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

KI-Hype bringt NYSE-Titel C3.ai-Aktie 185 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Leerverkäufer treiben die Kurse

NYSE-Titel Palantir-Aktie hat ihren Wert innerhalb von einem Jahr nahezu verdoppelt - ist das Papier noch immer ein Kauf?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison