Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagvormittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 18,92 USD abwärts.

Das Papier von Palantir gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 18,92 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Palantir-Aktie bei 18,32 USD. Bei 19,29 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden heute 37.786 Palantir-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 20,19 USD. 6,74 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Abschläge von 68,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.05.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 525,19 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 446,36 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,213 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

