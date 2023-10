Palantir Aktie News: Palantir am Mittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 15,17 EUR abwärts.

Die Palantir-Aktie wies um 11:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 15,17 EUR abwärts. Die Palantir-Aktie sank bis auf 15,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.017 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.12.2022 bei 5,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 63,09 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473,01 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,228 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

