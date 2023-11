Kursverlauf

Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag stärker

03.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 18,48 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 17,64 EUR 0,92 EUR 5,50% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 18,48 USD zu. Bei 19,07 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.214.440 Palantir-Aktien umgesetzt. Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,24 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 9,50 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 211,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 02.11.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 558,16 USD – ein Plus von 18,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 473,01 USD erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Palantir am 14.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,240 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren? Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com