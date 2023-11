Palantir Aktie News: Palantir kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Palantir. Zum Vortag unverändert notierte die Palantir-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 16,82 EUR.

Die Palantir-Aktie wies um 09:21 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 16,82 EUR. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,85 EUR an. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,54 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.189 Palantir-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,48 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,87 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,59 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 200,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.11.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 558,16 USD im Vergleich zu 473,01 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,235 USD je Aktie aus.

