Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Palantir konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 16,18 USD. Bei 16,21 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.039.713 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 21,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,10 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 62,33 Prozent sinken.

Palantir veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent auf 558,16 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 477,88 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,246 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

