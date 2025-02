Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schießt am Nachmittag hoch

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 27,0 Prozent im Plus bei 106,36 USD.

Das Papier von Palantir legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 27,0 Prozent auf 106,36 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 106,91 USD. Bei 102,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.149.762 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 106,91 USD. Mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 16,48 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.11.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 725,52 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 558,16 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Palantir am 12.05.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Palantir möglicherweise am 18.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,479 USD je Aktie belaufen.

