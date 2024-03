Palantir Aktie News: Palantir am Montagvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 24,94 USD.

Die Palantir-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 24,94 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 24,57 USD. Mit einem Wert von 25,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128.489 Palantir-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 25,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,21 USD ab. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 246,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.02.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,35 USD, während im Vorjahreszeitraum 508,62 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,330 USD je Aktie belaufen.

