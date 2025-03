Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 82,48 USD.

Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:46 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 82,48 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 80,07 USD. Bei 80,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.363.101 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 125,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,33 USD ab. Mit einem Kursverlust von 75,35 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir ließ sich am 03.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 827,52 Mio. USD im Vergleich zu 608,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,540 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

