Palantir Aktie News: Palantir am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Palantir 12,67 EUR

3,11% Charts

News

Analysen

Die Palantir-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 12,70 EUR. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,70 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,65 EUR. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.279 Stück gehandelt.

Am 18.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 95,34 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,42 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Palantir ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 322,09 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 432,87 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 10.05.2022.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,265 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie legt zu: Bayerisches LKA will künftig Analysesystem von deutscher Palantir-Tochter nutzen

Annual Letter 2022: Palantir-CEO Alex Karp betont Bedeutung von Software - Kritik an Silicon-Valley-Firmen

Chance auf das große Comeback: Bei welchen Aktien Potenzial winkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Palantir Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Palantir

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com