Palantir Aktie News: Palantir am Mittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 17,57 EUR.

Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 17,57 EUR. Bei 17,62 EUR erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 115.485 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 4,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 68,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 525,19 USD, während im Vorjahreszeitraum 446,36 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Palantir die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,213 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

