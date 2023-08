Aktienkurs aktuell

Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Freitagnachmittag tiefer

04.08.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 18,38 USD.

Das Papier von Palantir befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 18,38 USD ab. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 18,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,87 USD. Bisher wurden via New York 1.852.907 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft. Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 67,76 Prozent wieder erreichen. Am 08.05.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,02 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 525,19 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 446,36 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,66 Prozent gesteigert. Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 05.08.2024. Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,213 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie "Messi der KI": Palantir-Aktie setzt Kursrally an der NYSE weiter fort NYSE-Titel C3.ai-Aktie kennt kein Halten: Das sagen Wall Street-Analysten zur KI-Kursrally KI-Hype bringt NYSE-Titel C3.ai-Aktie 185 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Leerverkäufer treiben die Kurse

