Palantir Aktie News: Palantir wird am Freitagvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 18,77 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 18,77 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,63 USD nach. Bei 18,85 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.272 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,19 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Mit einem Kursverlust von 68,43 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 525,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 446,36 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,213 USD je Palantir-Aktie.

