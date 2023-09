Palantir Aktie News: Palantir am Mittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 14,09 EUR.

Die Palantir-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,09 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 14,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 14,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 40.438 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,48 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,12 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,59 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.08.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 533,32 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 473,01 USD umgesetzt worden waren.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,227 USD fest.

