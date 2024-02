Notierung im Fokus

Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Nachmittag gestärkt

05.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,14 USD zu.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 15,63 EUR -0,10 EUR -0,60% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Palantir legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 17,14 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 17,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.210.159 Palantir-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,84 USD) erklomm das Papier am 22.11.2023. Mit einem Zuwachs von 27,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 02.11.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 558,16 USD – ein Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 477,88 USD erwirtschaftet hatte. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.02.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,246 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche Aufholpotenzial: Diese zwei Tech-Aktien könnten vom nächsten Bullenmarkt profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com