Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 102,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 102,25 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 99,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 101,90 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.232.455 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,91 USD erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2024 (19,76 USD). Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 417,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palantir ließ sich am 03.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 558,16 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 827,52 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.02.2026.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,523 USD je Aktie.

