Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Mittag schwächer

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 21,70 EUR ab.

Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 21,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 21,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,91 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 45.609 Palantir-Aktien.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 23,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 6,61 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 69,52 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 05.02.2024. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 508,62 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,35 USD ausgewiesen.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,330 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch

Palantir-Aktie nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen