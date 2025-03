Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 85,12 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 85,12 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 86,34 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,34 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 3.672.301 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,40 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,32 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 76,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent auf 827,52 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 608,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Palantir-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,540 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

