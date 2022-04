Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Palantir 13,26 EUR

Die Palantir-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 13,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 13,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.448 Palantir-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,80 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 85,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,42 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,90 Prozent.

Am 10.05.2022 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 322,09 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 432,87 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,59 Prozent verringert.

Palantir dürfte die Q1 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,265 USD je Palantir-Aktie.

Palantir-Aktie legt zu: Bayerisches LKA will künftig Analysesystem von deutscher Palantir-Tochter nutzen

Annual Letter 2022: Palantir-CEO Alex Karp betont Bedeutung von Software - Kritik an Silicon-Valley-Firmen

Chance auf das große Comeback: Bei welchen Aktien Potenzial winkt

