Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 22,89 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 22,89 USD zu. Die Palantir-Aktie legte bis auf 22,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,34 USD. Zuletzt wurden via New York 912.105 Palantir-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 68,20 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 05.02.2024. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 508,62 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

