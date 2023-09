Palantir Aktie News: Palantir gibt am Dienstagvormittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 14,01 EUR.

Die Palantir-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 14,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 14,01 EUR. Bei 14,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.427 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 24,19 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,59 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 60,09 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,32 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 473,01 USD erwirtschaftet worden waren.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,227 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen