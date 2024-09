Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Palantir-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 30,44 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 30,44 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,20 USD aus. Mit einem Wert von 30,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 569.107 Palantir-Aktien.

Bei 33,12 USD erreichte der Titel am 23.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,80 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,69 USD. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 55,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 678,13 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 533,32 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,355 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

