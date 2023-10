Palantir Aktie News: Palantir am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,7 Prozent auf 14,88 EUR ab.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 14,88 EUR. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 14,86 EUR ein. Bei 14,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.522 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 24,16 Prozent wieder erreichen. Bei 5,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 62,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 07.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 473,01 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,228 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

