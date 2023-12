Palantir Aktie News: Palantir am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 18,22 USD abwärts.

Das Papier von Palantir gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 18,22 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 17,96 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 18,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.802.180 Palantir-Aktien.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,84 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,87 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (5,93 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 477,88 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,246 USD fest.

