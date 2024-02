So entwickelt sich Palantir

Palantir Aktie News: Palantir zieht am Dienstagnachmittag deutlich an

06.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 26,4 Prozent im Plus bei 21,14 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 26,4 Prozent im Plus bei 21,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 21,18 USD. Bei 20,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.195.181 Palantir-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 21,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 3,31 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 65,96 Prozent sinken. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 02.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 558,16 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 477,88 USD umgesetzt worden waren. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Palantir wird am 06.05.2024 gerechnet. Palantir dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,300 USD je Aktie in den Palantir-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche Aufholpotenzial: Diese zwei Tech-Aktien könnten vom nächsten Bullenmarkt profitieren

