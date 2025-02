Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 105,10 USD zu.

Das Papier von Palantir konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 105,10 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 105,12 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,08 USD. Zuletzt wechselten 3.342.389 Palantir-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,91 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 80,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Palantir veröffentlichte am 03.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 827,52 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 608,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Palantir am 12.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Palantir.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,528 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

