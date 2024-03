Palantir im Fokus

Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag im Bullenmodus

06.03.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 25,56 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 23,64 EUR 1,77 EUR 8,09% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 7,3 Prozent. Die Palantir-Aktie legte bis auf 26,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,76 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 6.206.052 Palantir-Aktien. Am 06.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,20 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 255,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 608,35 USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 508,62 USD erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2024 erfolgen. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,330 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net

