Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 15,71 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 15,71 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 63.004 Stück.

Bei 17,15 USD markierte der Titel am 08.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,93 USD fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 62,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 08.05.2023. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 525,19 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 446,36 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,252 USD in den Büchern stehen haben wird.

