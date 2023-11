Palantir Aktie News: Palantir am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 18,51 USD ab.

Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 18,51 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 18,34 USD. Bei 19,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.500.885 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Abschläge von 67,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 473,01 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,244 USD fest.

