Palantir Aktie News: Palantir am Montagvormittag mit Kursfeuerwerk

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 18,89 USD zu.

Die Palantir-Aktie konnte um 21:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 18,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 19,07 USD. Bei 17,97 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 187.906 Aktien.

Bei einem Wert von 20,19 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,93 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.11.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473,01 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Palantir am 14.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,244 USD je Aktie belaufen.

