Palantir Aktie News: Palantir steigt am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 22,58 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 22,58 USD zu. Bei 22,65 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.055.327 Palantir-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,65 USD) erklomm das Papier am 07.02.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 0,31 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 7,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,14 Prozent.

Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 477,88 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,328 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NYSE-Titel Palantir nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen

Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche