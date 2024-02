Palantir Aktie News: Palantir schießt am Vormittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 30,7 Prozent auf 21,85 USD.

Werte in diesem Artikel

Im AMEX-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 22:15 Uhr 30,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 22,15 USD. Bei 20,30 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 354.482 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,15 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 1,37 Prozent Luft nach oben. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 67,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 608,35 USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 477,88 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.02.2025 dürfte Palantir die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,328 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NYSE-Titel Palantir nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen

Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche