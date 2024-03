Palantir Aktie News: Palantir am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Palantir

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 24,83 EUR.

Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 24,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 24,97 EUR. Bei 24,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 196.222 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2024 auf bis zu 24,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,56 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,61 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 73,36 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 05.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 608,35 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 508,62 USD erwirtschaftet worden.

Die Palantir-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.05.2024 erwartet.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,330 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

